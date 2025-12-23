アメリカのトランプ大統領は22日、核巡航ミサイルも搭載可能な大型艦2隻を建造する計画を発表しました。トランプ大統領：海軍に対し、史上最大の新しい戦艦2隻の建造を開始する計画を承認した。トランプ大統領は、核巡航ミサイルを運用できる新たな戦艦2隻の建造計画を発表し、「これまでの100倍の威力を持つ」と繰り返し強調しました。その上で、第2次世界大戦時のアメリカの戦艦は「国力の象徴だった」と述べ、新たな戦艦の建造