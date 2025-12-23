女優の波瑠（３４）と俳優の高杉真宙（２９）が２３日、結婚を発表した。２人は２０２３年４月期のフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演。Ｘ（旧ツイッター）では「お嫁くん」がトレンドワード入りし“お嫁くん婚”祝福ムードで盛り上がった。ドラマで“夫婦”を演じた俳優同士の結婚で注目されたのが両親役。「お嫁くん」では波瑠の両親を宇梶剛士と富田靖子が演じた。２人は１６年１０月期のＴＢＳ系「逃げるは恥だ