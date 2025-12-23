東京証券取引所23日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は前日終値を挟んでもみ合う展開となった。朝方は前日に米国の主要株価指数が上昇した流れが波及し、買い注文が先行したものの、平均株価が前日まで2営業日連続で上昇した反動で、利益確定の売りも出た。午前終値は前日終値比39円73銭高の5万0442円12銭。東証株価指数（TOPIX）は19.10ポイント高の3424.27。前日までの平均株価の上昇をけん引してきた半導体関連