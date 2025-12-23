相次ぐ自転車の危険運転。朝の通勤時間に信号や一時停止を守らない人、違反と知りながら飲酒運転をする人まで。そんな中、2026年 4月から新たに、16歳以上を対象に 、自転車の交通違反に反則金が科されるようになりました。“違反自転車”の減少に繋がるのか。警視庁による“違反自転車”の取り締まりに密着しました。■2024年に全国で起きた自転車の事故は約6万7000件2024年に全国で起きた自転車の事故は約6万7000件にのぼります