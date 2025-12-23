全日本空輸と日本航空は23日、国際線の予約システムで一時的に障害が発生したと明らかにした。両社が採用するスペインのアマデウス社の予約システムに不具合が起きた。両社とも午前5時ごろに障害が発生し、午前10時過ぎに解消した。両社では一時的に新規予約や決済、予約の変更などができなくなった。運航への影響はなかった。