上皇さまがきょう、92歳の誕生日を迎えられました。きょう新たに公開された上皇さまの映像です。上皇后美智子さまと庭で手を繋ぎながら、仲むつまじく話されています。上皇さまはきょう、92歳の誕生日を迎えられ、お住まいの仙洞御所には午前11時すぎから、天皇皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻、愛子さまら皇族方が訪問し、お祝いのあいさつをされています。上皇さまは今年、心臓の治療のため2度入院。退院後も水分の摂取制限などを続け