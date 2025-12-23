高市早苗首相は23日、サイバー攻撃に先手を打って被害を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」をはじめ対策を政府が中心となって推進するよう関係閣僚に指示した。松本尚サイバー安全保障担当相が記者会見で明らかにした。