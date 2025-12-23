俳優の北村匠海（28）が23日、都内で行われた「Dynabook株式会社 新CM/ブランドアンバサダー発表会」に出席。挑戦したいことを明かした。ブランドアンバサダーとして、フォーマルなスーツ姿で登場。「気の引き締まる思い。自分の仕事に向かって活をいれてくれるような気がする」と背筋を伸ばした。俳優業と音楽活動を両立しながら、多岐に渡って大活躍。常に「自分自身の幅を広げる行為」として挑戦を続けてきた。時には失敗