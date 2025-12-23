【テヘラン＝吉形祐司】２０２３年のノーベル平和賞受賞者でイランの人権活動家ナルゲス・モハンマディ氏（５３）の支援財団は２２日、北東部マシャドで１２日に拘束されたモハンマディ氏ら人権活動家らの外部との連絡が完全に遮断されたと発表した。検察官の命令で、弁護士との接触もできなくなったという。モハンマディ氏らは、急死した人権派弁護士の追悼式にあわせて開かれた集会で拘束された。頭や首を殴られ、１４日に電