監督最新作『オデュッセイア』より、予告編映像が初めてオンライン解禁された。 ﻿ 『オデュッセイア』は、詩人ホメロスの同名叙事詩『オデュッセイア』に基づく“神話的アクション大作”で、2026年夏の映画業界を代表する一大エンターテインメント。マット・デイモン演じるイタカの王オデュッセウスは、トロイア戦争のあと、故郷で帰りを待つ妻・ペネロペイアと再会するため、10年にわたる過酷な旅に出る……