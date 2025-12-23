TREASUREが、韓国と日本の主要な年末音楽番組を席巻し、2025年のフィナーレを華やかに飾る。【写真】アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”所属事務所YGエンターテインメントによると、TREASUREは12月29日に日本テレビ系『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』、31日にTBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』など、日本の主要な年末特番に相次いで出演する。TREAS