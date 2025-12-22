【モデルプレス＝2025/12/22】モデルプレスのオリジナル企画「今月のカバーモデル」の特別版「スペシャルカバーモデル」を務めたのは、ガールズグループ・BABYMONSTER（ベイビーモンスター）。インタビュー連載第4弾ではアサ（ASA／19）に「夢を叶える秘訣」やコンディションを維持するために努力していることを聞いた。【写真】BLACKPINK妹分が圧巻美脚披◆アサ、メンタル維持のために意識していることは？― ステージの上で最高