ソン・ソンムン（29）のメジャー進出が正式に決定した。【写真】大谷翔平が韓国人と「びしょ濡れ」ダルビッシュ有、松井裕樹が所属するサンディエゴ・パドレスは12月23日（日本時間）、公式サイトを通じて「KBOリーグのスター、ソン・ソンムンと4年契約を結んだ」と発表した。球団は契約金額など詳細条件を公開していないが、『AP通信』は1500万ドル（約23億4000万円）だと報じている。（写真＝キウム・ヒーローズ）ソン・ソンムン