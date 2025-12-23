「メジャー1年目を600打席とすれば、打率.230〜.240、200三振。20本塁打をクリアできるかどうか。そんな評価をしていただけに、2年54億円は払い過ぎという気もする」村上宗隆がホワイトソックス入団会見 低迷球団選択の理由は「これからのチーム」こう言うのはア・リーグのスカウト。日本時間22日、ホワイトソックスと「2年3400万ドル（約54億円）」で契約合意した村上宗隆（25）に関してだ。「三振率の高さ、高め150キロ超の速