貴州省貴陽市にある高速道路のサービスエリアで充電するＥＶトラック。（貴陽＝新華社記者／向定傑）【新華社北京12月23日】中国国家能源（エネルギー）局は23日、中国の電気自動車（EV）用充電設備（充電器含む、以下同じ）数が11月末時点で前年同月末比52.0％増の1932万2千基になったと明らかにした。そのうち、公共のEV用充電設備は36.0％増の462万5千基、定格出力は合計2億1千万キロワット、平均で約45.34キロワット。家庭