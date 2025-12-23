敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で写真撮影する「飛天」の衣装を着た観光客。（５月２４日撮影、敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社蘭州12月23日】中国では多くの観光都市でここ数年、中国伝統文化の要素を取り入れた「国風」スタイルの旅行撮影が人気を集め、風景区では国風衣装を着た観光客が撮影を楽しむ姿が多く見られる。シルクロードの風情と豊かな文化を持つ甘粛省敦煌市も、こうした若者に人気の観光地となっている。敦