12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）のABEMA PPV購入特典映像「ボクらのRIZIN#2〜黎明期〜」の冒頭5分が、「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeなどで公開された。【動画】【RIZIN】榊原CEO＆斎藤裕＆矢地祐介が語る“朝倉兄弟”「RIZIN〜黎明期〜」冒頭5分が公開『ボクらのRIZIN #2〜成長期〜』には、RIZINの榊原信行CEO、本大会でYA-MANとの対戦が決定している初代フェザー級