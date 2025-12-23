アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラ沖で拿捕したタンカーの石油について、「売却するかもしれないし、備蓄に使うかもしれない」と述べました。アメリカトランプ大統領「売るかもしれないし、戦略備蓄するかもしれない。いまは石油もタンカーも“キープ”している」トランプ政権は、麻薬の密輸対策を名目にベネズエラのマドゥロ政権に対し軍事的な圧力を加えていて、今月、2隻の石油タンカーをベネズエラ沖で拿捕しています