旅の必需品をしっかり収納、さらにおしゃれに持ち歩けるバッグが登場！クロスプラスの「TRIP.INN」が、旅行のプロ・JTBとコラボした新アイテムを2025年12月22日より発売します。パッカブルバッグパックやボストンバッグなど、軽量で丈夫なアイテムは、収納力が抜群で使いやすさも魅力。カラー展開も豊富で、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。今すぐチェックしてみてください♡ JTBとコラボ！TRIP.IN