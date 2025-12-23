4人組ガールズバンド・Faulieu.が、来春にキングレコードよりメジャーデビューすることが決定した。これにあわせて、メジャー1stアルバムのリリースと全国7都市を巡るワンマンツアー『Faulieu. Major 1st TOUR "MiX" -PHASE01-』の開催も発表された。【写真】インディーズラストの配信シングル「LOOP」ジャケットこの発表は、12月に東京・渋谷FOWSで開催されたワンマンライブ『Merci 2025』の終演後にサプライズで行われた。今