鈴木憲和農相は23日の閣議後記者会見で、秋田県の佐竹敬久前知事が農林水産省からコメを増産しないよう圧力を受けたと主張していることについて、当時の農水省担当者が「圧力をかけた認識はない」と主張していると明らかにした。