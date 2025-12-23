【ニューヨーク共同】米首都ワシントンの連邦地裁は22日、トランプ政権が中米エルサルバドルに追放し、同国で収監中のベネズエラからの移民137人について、早期に米国に帰還させるよう命じた。連邦地裁は、国外追放が適正な手続きを欠いており、移民らには異議申し立てを行う権利があると指摘、トランプ政権に対し、2週間以内に移民らの帰還の計画を提出するよう命じた。