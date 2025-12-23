国民民主党の岡野純子衆院議員7月の参院選で国民民主党の岡野純子衆院議員（比例南関東）が、比例代表候補に交付された標旗を千葉選挙区の街頭演説で使用したとして、千葉県警が23日、公選法違反容疑で岡野氏を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、書類送検容疑は7月12日ごろ、千葉選挙区で初当選した小林さやか氏の名前が記された比例代表用の標旗を掲げ、県内で街頭演説した疑い。自民党県連