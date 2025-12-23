北陸電力は23日、志賀原発1、2号機（石川県）で緊急時対策支援システム（ERSS）へのデータ送信を再開したと発表した。22日午後4時ごろ停止し、国にメールなどで報告する対応を取っていた。北陸電によると、予備のサーバーに切り替え、23日午前0時20分ごろ送信を再開した。停止中も状態は監視できており、異常はなかった。同社が原因を調べる。ERSSは原発に異常がないかどうかを常時監視し、原子力規制委員会などと共有するシ