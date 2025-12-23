お笑いコンビ・バッテリィズの寺家が２２日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、現在住んでいる東京のマンションに引っ越してからの劇的変化を明かした。この日は「芸人の自宅ＳＰ」と題し、トップバッターは寺家の都内のマンションを紹介。家族は大阪に残しての単身赴任で、都内マンションは家賃１５万円の単身者用のこじんまりした部屋だった。だが中身はアメカジ全開。「浜田（雅功）さんにしろ、キムタクさんにしろ、