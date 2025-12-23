政府は２３日午前の閣議で、人工知能（ＡＩ）政策の方向性を示す初の「ＡＩ基本計画」を決定した。「信頼できるＡＩ」を日本の強みと位置づけ、質の高い日本の産業データを生かしたＡＩ搭載ロボットの開発などを重点政策に掲げた。基本計画は５月成立のＡＩ法に基づき、技術革新とリスク対応を両立させながら「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国」を目指す考えを示した。国際的な開発競争やルール形成で後れを取らないよう