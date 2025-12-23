女性アイドルグループCUTIE STREETのデビュー曲のヒットによって、「かわいいだけじゃだめですか？」というフレーズが注目を集めましたが、令和の若者はどんな意見をもっているのでしょうか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』が実施した調査によると、「かわいいだけじゃだめ」と感じる高校生が約7割にのぼることがわかりました。【