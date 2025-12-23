「おととい母が厚揚げ置いてったぽいから煮物にしようと冷蔵庫から出してみたらバウムクーヘンだったんだが。」【写真】これは、間違えるのも無理はない…漫画家の関口かんこさん（@pkb5648）が愉快な日常エピソードを写真と共につづった投稿が「X」で大きな反響を集めました。一昨日前にお家に来たお母様が置いていってくれた食材を「厚揚げ」だと思っていた関口さん。２日後、それを使って煮物をつくろうと冷蔵庫から取り出