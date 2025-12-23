猫の写真を撮れば、どの都道府県の形に似ているか教えてくれるアプリ「ウチのコどこのコ」が公開され、SNSで話題になっている。【写真】猫にそっくりな県を教えてくれる！？きっかけになったのは11月11日にいえもり（@iewori）さんが「うちの猫、あまりにも茨城県すぎる」と投稿した茨城県そっくりのポーズをする猫ちゃんの写真。投稿は10万いいねを集める大きな話題となり、リプライには「うちの猫は島根！」「うちの猫は山梨」な