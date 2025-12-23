21日午後5時ごろ、新潟市中央区のアパートで火事があり、この火事で住人の74歳の女性が死亡しました。その後の捜査で死因は一酸化炭素中毒と判明しました。火事があったのは新潟市中央区日の出2丁目のアパートです。警察や消防によりますと、21日午後5時すぎ、近隣の住民から「1階の窓から火が出ている」と119番通報がありました。火はアパートの一室から出ていて、消防車両11台が出動し、午後6時40分ごろに鎮火