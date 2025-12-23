¤Þ¤ÀºÙ¿È¤ÎÂ¼¾å¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬¸ø³«¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¹â¹»»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Æ±³ØÇ¯¤Î2¿Í¡£À¶µÜ¤Ï¡ÖÂ¼¾å¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¤ª¤ì¤â¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¼¡ª¡×¤È¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢²û¤«¤·¤¤¹â¹»»þÂå¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£À¶µÜ¤ÏÁá°ð