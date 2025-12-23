福岡県が水素で走る燃料電池（FC）車両の商用導入を強化している。今年5月には国の重点支援を受けられる「中核地方公共団体」に選ばれ、全国6都県の一角として取り組みを加速する。二酸化炭素（CO2）を排出しない水素を次世代燃料と位置付け、20年前から産学官連携で利用拡大を進めてきた県の活動は、新たなステージに入った。