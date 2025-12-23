冬の風物詩である全国高校サッカー選手権大会が12月28日に開幕する。104回目を迎える今年、前評判が高いのは神村学園（鹿児島）だ。MF福島和毅（３年、福岡内定）、FW徳村楓大（３年、町田内定）といったJ内定選手だけでなく各ポジションに実力者が揃う今年は、試合状況に応じてシステムを柔軟に変えながら戦えることが今年の強み。２度の接戦をものにし、初優勝を飾った今年度のインターハイの経験も大きく、「厳しい相手に