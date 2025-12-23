連携協定を締結した大分県別府市の長野恭紘市長（左）と由布市の相馬尊重市長＝23日午前、由布市いずれも日本有数の温泉地、大分県の由布市と別府市が23日「世界一の温泉観光都市」を目指す連携協定の締結式を、由布市湯布院町の老舗旅館「亀の井別荘」で開いた。隣り合う両市が手を組み、それぞれの持ち味を生かしながら、国内外からの観光客呼び込みを図る考えだ。別府市の長野恭紘市長はあいさつで「（両市が）組めば日本一