23日、韓国・釜山に入港する米海軍の原子力潜水艦「グリーンビル」（聯合＝共同）【ソウル共同】米海軍の原子力潜水艦「グリーンビル」が23日、韓国南部釜山に入港した。韓国海軍が明らかにした。米原潜の韓国入港は2月以来。北朝鮮は当時、国防省報道官が「危険極まりない敵対的な軍事行動」だと批判する談話を出しており、今回も反発する可能性がある。韓国海軍は、入港は物資の積載や乗組員の休息を目的としたものだとした