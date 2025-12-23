22日に左膝前十字じん帯断裂が発表されたフランス1部モナコのMF南野拓実（30）について、海外でもその衝撃が大きく報じられた。今季絶望を報じたフランスのレキップ紙は「南野拓実はシーズン終盤と恐らくW杯を欠場することになるが、モナコは彼の代わりとなる選手を獲得するつもりはない」と伝えた。W杯北中米大会1次リーグで日本と同組のオランダでは、「VI」がW杯欠場の可能性が高いことを指摘し「主力選手の離脱は日本に