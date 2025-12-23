お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で8位だったお笑いコンビ、ヨネダ2000を絶賛した。ヨネダ2000の誠が松浦亜弥の代表曲「桃色片想い」を歌う中、相方の愛がバスケットボールでドリブルする漫才を披露した。塙は「ヨネダがいいね。あういう娘になってほしい。