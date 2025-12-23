２１日に行われた漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕が２３日、Ｘ（旧ツイッター）で多くの企業からの祝福コメントに次々と感謝の返信をして話題となっている。同コンビはきむらバンドの無茶ブリに、挙動不審気味な赤木がなんとか答えをひねり出す…というネタで大爆笑をさそった。その際、様ざまな企業名が登場したが、この企業から、たくろうに祝福コメントが多数寄せ