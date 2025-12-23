女優の波瑠（３４）が２３日、俳優・高杉真宙（２９）と結婚したと発表した。波瑠は昨年いっぱいで１９年間在籍した事務所「ホリ・エージェンシー」を退社しており、独立から１年で私生活でも大きな決断をする形となった。波瑠は１９９１年６月１７日、東京都生まれ。２００６年、ＷＯＷＯＷドラマ「対岸の彼女」で女優デビュー。雑誌モデルなどでも活躍しながら、２０１５年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「あさが来た」のヒロイ