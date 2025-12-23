俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、「ＢｉＳＨ」の元メンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドとの仲良しショットを公開した。Ｃｏｃｏｍｉは２２日、自身のインスタグラムを更新。「らぶ。最高なＬＩＶＥだったぜ。ありがとう」と記し、アイナと顔を密着させたショットをアップした。以前から自宅を訪ねたり、一緒に買い物に出かけるなど、親交が深い２人。２１日のインスタでは、