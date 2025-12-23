鹿児島県は、霧島市で見つかった死んだ野生のイノシシ1匹が、豚熱に感染していたと発表しました。県内で野生のイノシシの豚熱感染は、これで8例目です。 県によりますと、霧島市で今月18日、死んだ野生のイノシシ1匹が見つかりました。そして、23日、遺伝子検査の結果、豚熱に感染していたと発表しました。 鹿児島県内で野生イノシシの豚熱感染が確認されたのは8例目で、先月に見つかった1例目から南におよそ2.5キロ離れた山あい