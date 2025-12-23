串木野港と甑島を結ぶフェリー「結Lineこしき」は機関整備のため、きょう23日の午前の上り便と下り便、それと午後の上り便の欠航が決まっています。 きのう22日午後、異常が見つかり、一部の部品を交換する必要があったため、欠航するということです。 午後の下り便を運航するかどうかは、23日昼過ぎに判断するということです。 ・ ・ ・