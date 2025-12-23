この先も天気が短い周期で変わり、気温の変動も大。24日から25日前半は気温が高めで、北海道も含めて広く雨。26日にかけて気温がグッと下がり、雪のエリアが拡大。吹雪で見通しが悪くなる所もありそう。交通機関に影響が出る可能性も。前半雨から雪へ26日頃は雪や風が強まるこの期間は、天気や気温がめまぐるしく変化しそうです。明日24日(水)から25日(木)の午前は、低気圧や前線が日本付近を通過。低気圧に向かうように、南か