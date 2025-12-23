アジア株上海株5日続伸当局は株価下支え継続か、景気停滞から投資家の目を逸らさせる 香港ハンセン指数 25843.20（+41.43+0.16%） 中国上海総合指数 3921.80（+4.26+0.12%） 台湾加権指数 28240.66（+91.02+0.32%） 韓国総合株価指数 4126.47（+20.54+0.50%） 豪ＡＳＸ２００指数 8780.10（+80.20+0.92%） アジア株は軒並み上昇、米株3日続伸を好感して買い優勢で始まった。ただ、