ドル円156.30円台まで軟化、片山財務相が牽制繰り返す行き過ぎた動きに対応 ドル円156.34円付近まで軟化、片山財務相が円安牽制発言を繰り返している。 片山財務相は、最近の為替の動きはファンダメンタルズ反映とは思えない、過度な変動に対して適切な措置を講じると市場を牽制した。日米共同声明踏まえ、投機的動き含め行き過ぎた動きに対して対応取ると語った。 城内経財相も、高い緊張感を持って市場を注視、ファン