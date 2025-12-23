「TONALITE トナリテ」 finalは、世界初の音色パーソナライズ技術「DTAS for Personalized Timbre」を採用したフラッグシップの完全ワイヤレスイヤフォン「TONALITE トナリテ」を、12月23日に一般発売した。価格は39,800円。 12月19日までクラウドファンディングで先行販売していたモデル。クラウドファンディングでは開始から約1カ月で約8,700万円、2,700人を超えるユーザーから支援を受けたという。