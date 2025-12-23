7月の参院選で国民民主党の岡野純子衆院議員（比例南関東）が、比例代表候補に交付された標旗を千葉選挙区の街頭演説で使用したとして、千葉県警は23日、公選法違反容疑で岡野氏を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。