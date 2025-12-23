店頭に陳列されたジムビーム＝2022年1月、米ペンシルベニア州（AP＝共同）【ニューヨーク共同】サントリーホールディングス傘下のサントリーグローバルスピリッツは、バーボンウイスキーブランド「ジムビーム」の主要生産拠点の一つである米ケンタッキー州の蒸留所で、2026年から生産を1年間停止する方針を明らかにした。米メディアが22日報じた。トランプ米政権の関税政策に伴う通商摩擦の影響などで需要が鈍り、在庫が増加し