柏崎刈羽原発を巡り、地元・新潟の花角知事はきょう、再稼働に同意する旨を政府に伝える見通しで、東京電力は来月20日に再稼働する方向で調整しています。先ほど、原子力規制庁の金子修一長官と面談した新潟県の花角英世知事。午後には、経済産業省を訪れ、赤沢大臣に柏崎刈羽原発の再稼働に同意する旨を伝える見通しです。柏崎刈羽原発の再稼働を巡っては、先月、花角知事が再稼働容認を表明し、新潟県議会がきのう、再稼働に関連