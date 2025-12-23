お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が22日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。映画鑑賞前に会ったという出演俳優とのエピソードを披露した。最近良かった映画について聞かれた坪倉は、俳優の山田裕貴が主演を務めた映画「爆弾」（監督永井聡）をピックアップ。警視庁の交渉人役の山田、山田の上司役の渡部篤郎と、連続爆弾魔の重要参考人役の佐藤二朗が、取調室で